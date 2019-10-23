«مشاهدة أهم مباريات اليوم» Barcelona NOW بث مباشر LIVER POOL في دوري أبطال أوروبا كورة لايف NOW INTER

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KORA ONLINE بث مباشر للاستمتاع بمشاهدة إنتر ميلان الإيطالي INTER ضد بروسيا دورتموند الألماني، يلا لايف LIVE عندما يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا" المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.