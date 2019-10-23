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«مشاهدة أهم مباريات اليوم» Barcelona NOW بث مباشر LIVER POOL في دوري أبطال أوروبا كورة لايف NOW INTER

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:23 م
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مشاهدة أهم مباريات اليوم
مشاهدة أهم مباريات اليوم
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كورة ستار KORA STAR لمشاهدة مباراة جينك ضد ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، حيث تشهد المباراة تواجد الدولي المصري محمد صلاح Salah Live، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يلا شوت NOW.

كورة جول KORA GOAL مشاهدة المباراة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة Barcelona Now ضد نظيره سلافيا براج التشيكي، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري.

كورة لايف i7sry رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع now، حيث يعول فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا على خدمات الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، والأوروجواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi KORA LIVE.

KORA ONLINE بث مباشر للاستمتاع بمشاهدة إنتر ميلان الإيطالي INTER ضد بروسيا دورتموند الألماني، يلا لايف LIVE عندما يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا" المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.
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