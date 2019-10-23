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خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:23 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على إصابة محمد محمود لاعب الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي اليوم الأربعاء في مران القلعة الجمراء.

 

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ"الفجر الرياضي"  حقيقة إصابة محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي.

 

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :" هناك اشتباه في إصابة محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي في قدمه اليسرى، واللاعب أجري أشعة ونتنظر نتيجتها.

 

وتابع مدير الكرة :" محمد محمود، سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز، غدا الخميس، عقب ظهور نتيجة الأشعة.

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