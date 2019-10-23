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يلا شووت MATCH UEFA مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش البارسا beIN LIVE

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة برشلونة وسلافيا براغ yalla shootlive يستضيف ملعب سينوبو، مباراة قوية اليوم، عندما يحل برشلونة الإسبانى نظيره سلافيا براج التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم بي مادين، في لقاء يسعي فيه البارسا للفوز من أجل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا kora live.

يلتقي برشلونة مع نظيره سلافيا براج التشيكي kora on line علي ملعب سينوبو بتشيك، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا kora star

يذاع لقاء برشلونة وسلافيا براج التشيكي علي قنوات بي ان سبورت التي تذيع المباريات الأوروبية بشكل حصري، علي مجموعة قنواتها، وسيذاع اللقاء عبر beIN Sport HD 1، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعه السادسة قبل مواجهة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي yalla shoot kora

بروسيا دورتموند الألمانى 4 نقاط

برشلونة الإسبانى 4 نقاط

سلافيا براج التشيكي نقطة

انتر ميلان الإيطالى نقطة

ويسعي برشلونة لصدارة المجموعه، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام فريق بروسيا دورتموند بألمانيا live kora بدون أهداف ثم فاز في اللقاء الثاني عي انتر ميلان علي ملعب كامب نو بهدفين لهدف kora star

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام سلافيا براج التشيكي : kora hd plus

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، أرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

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