«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر «كورة لايف SALAH»

KOORA STAR يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، لحساب المجموعه الخامسة، تحت قيادة الحكم سلافكو فينسيتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





KOORA ONLINE موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكى

KOORA LIVE يلتقي فريقي ليفربول وجينك البلجيكى علي ملعب كريستال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكى

يلتقي فريقي ليفربول وجينك البلجيكى علي ملعب كريستال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





KOORA ONLINE ويسعي ليفربول تحت قيادة المدير الفنى الألماني يورجن كلوب للفوز خلال المباراة من أجل الإقتراب من الصعود للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، وكان ليفربول قد خسر اللقاء الأول في المجموعه أمام نابولي الإيطالى بهدفين دون رد ثم فاز في الجولة الثانيه علي ملعب أنفيلد علي فريق سالزبورج النمساوى برباعيه مقابل ثلاث أهداف، ويدخل الريدز لقاء جينك وعينه علي الثلاث نقاط، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وجينك البلجيكى Koora Goal.





ترتيب المجموعه الخامسة قبل مباراة ليفربول وجينك البلجيكى بدوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي 4 نقاط

ليفربول الإنجليزي 3 نقاط

زالتسبورج النمساوي 3 نقاط

جينك البلجيكي نقطة واحدة





YALLA SHOOT ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة وهي الأخيرة ضمن مباريات الجولة التاسعه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما جينك يحتل المركز الثالث بالدوري البلجيكي برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلKOORA GOAL.





ترتيب المجموعه الخامسة قبل مباراة ليفربول وجينك البلجيكى بدوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي 4 نقاط

ليفربول الإنجليزي 3 نقاط

زالتسبورج النمساوي 3 نقاط

جينك البلجيكي نقطة واحدة





ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة وهي الأخيرة ضمن مباريات الجولة التاسعه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما جينك يحتل المركز الثالث بالدوري البلجيكي برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وجينك البلجيكى Koora Live.