عاجل
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر - مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر - مشاهدة مباراة إنتر ودورتموند مباشرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:16 م
بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا
بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا
Advertisements
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وجينك البلجيكي اليوم يلا شوت bein sport يوتيوب الاسطورة بدون تقطيع أونلاين، تترقب الجماهير في كافة أنحاء الوطن العربي اللقاء الهام الذي يجمع بين ليفربول وجينك مباشر كورة ستار ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا 2019 وذلك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بعد عودة المتألق صلاح لصفوف فريقه وجاهزيته التامة، تابعوا معنا رابط بث مباشر ليفربول وجينك yalla shoot .

liverpool vs genk live shootliverpool vs genk live shoot
ليفربول وجينك بث مباشر يلا شوت، ليفربول ضد جينك يوتيوب للجوال، شدد يورجن كلوب مدرب الريدز على أهمية الفوز على المنافس العنيد المُتسلح بملعبه وجماهيره التي تساند لاعبيهم لفعل كل ما لديهم أمام حامل اللقب خاصةً في ظل الوضع المتأرجح للفريق على المستوى الأوروبي، لا مجال للسقوط في مباراة اليوم هذا ما أكد عليه الجميع، وعلى الرغم من الخبر السار بتواجد الهداف صلاح بالقائمة لكن سيغيب أكثر من لاعب مهم مثل شيردان شاكيري وألكساندر أرنولد وجويل ماتيب بعد تعرضهم لإصابات متنوعة، الآن مشاهدة ماتش ليفربول وجينك مباشر تابع لايف livehd7 الاسطورة.




مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

 


مشاهدة مباراة انتر ميلان وبروسيا دورتموند بث مباشر
Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود

منذ 36 دقيقة

عاجل - أزمة كبري في الأهلي

منذ ساعة

مواعيد مباريات الاهلي في الدوري والكاس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live

منذ 41 دقيقة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل كورتوا

منذ أقل من ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة LIVE beIN

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. الزمالك يفقد 8 لاعبين أمام جينيواسيون السنغالي

منذ أقل من ساعتين
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

06:40 م

عاجل - أزمة كبري في الأهلي

07:26 م

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

03:18 م

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status