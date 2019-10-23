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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر BARCA NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش البارسا NOW

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج التشيكي YALLA SHOOT اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA LIVE في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب إدين أرينا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج حصريًا عبر قناة "BEIN SPORTS HD1" الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال اوروبا، وبتعليق يوسف سيف.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot، كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

يلا شوت yalla shoot kora live البرسا دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج كورة اون لاين، بث مباشر برشلونة KORA GOAL يلا شوت البرسا بث مباشر مباراة برشلونة اليوم وسلافيا براج كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة بث مبارة برشلونه سلافيا براج يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا شوت، وتأمل برشلونة في قطع خطوة جديدة نحو اللقب؛ من خلال الانتصار على سلافيا براج؛ بعد عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب.

KOORA STAR التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد سلافيا براج

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا .

خط الوسط : فرانك دي يونج، بوسكيتس، فيدال .

خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، جريزمان .

ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده

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