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تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا في الدقهلية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تسهد محافظة الدقهلية غدا الخميس تحسنا في حالة الطقس مقارنة بالوم الذي شهد أمطارا غزيرة ورعد وبرق من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ٢٧ إلى ١٩ وتصل نسبة الرطوبة ٨١%، وبسرعة رياح ٦ كم في الساعة، وكانت أعلنت أخر خرائط صادرة الأن وعلى صور الأقمارالصناعية تشير إلى استمرار حالة عدم الأستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم. 

ومن أكثر المحافظات التى سوف تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال 48 ساعة القادمة هى السواحل الغربية للبلاد وشمال الدلتا ومدن ومحافظات القناه خاصة بورسعيد وكذا وبالطبع مدن ومحافظات شمال وجنوب سيناء بينما القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وتبين من الخرائط أن زروة عدم الاستقرار خلال 48 ساعة القادمة اعتبارًا من مساء الغد الخميس حتى مساء يوم الجمعة القادم ومن أكثر المحافظات تأثرا بها هى الإسكندرية وبورسعيد وشمال ووسط سيناء سيكون عليها أمطار غزيره ورعدية من الاحتمال أن تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء والتحسن المتوقع إعتبارا من مساء يوم السبت القادم.

جدير بالذكر البحر المتوسط مضطرب تماما وغير مهيأ لكافة الأنشطة اليومية فقد ترتفع فيه الأمواج لأكثر من 4 أمتار وسرعة الرياح قد تصل ل 32 عقده يوم الجمعة القادم.

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مصر حالة طقس الدقهلية اخبار

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