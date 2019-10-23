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رابط OSTORA: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر رابط ماتش ELliverpool يلا شوت PLUS رابط ليفربول beIN LIVE

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:15 م
مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر
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كورة جول KORAGoal، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينك البلجيكي نظيره ليفربول الإنجليزي، في قمة إنجليزية بلجيكية مرتقبة بنكهة أوروبية في البطولة القارية، على ملعب "لومينوس أرينا"، لحسم نقاط مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف KORALIVE، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.
كورة أون KORA ONLINE بث مباشر، حيث فاجئ يورجن كلوب الجميع بعدما أعلن قائمة فريقه لمواجهة مضيفه جينك، والتي شهدت عودة الدولي المصري محمد صلاح إلى القائمة بعد إنتهاء فترة علاجه من الإصابة Salah Live.

يلا شوت لايف YallaShoot LIVE بث مباشر، وبعد الإعلان عن قائمة الريدز، أصبح التشكيل المتوقع لنادي ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: جوميز - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.
في خط الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو - فينالدوم.
في خط الهجوم: ماني – روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر للمباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينك ضد ليفربول، للاستمتاع بمشاهدتها في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، كورة ستار KORA STAR. كول كورة COOLKORA، ويتسلح كلوب بالقدرات الجومية للثلاثي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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