يلا شووت NOW BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KORA LIVE كورة لايف ONLINE رابط ماتش برشلونة GOAL

تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب إيدن آرينا بالعاصمة التشيكية براج لمتابعة مباراة برشلونة وسلافيا براج، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر برشلونة يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على إيبار، بثلاثة أهداف نظيفة، وانتزاعه صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب هزيمة غريمة التقليدي ريال مدريد أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فيما يسعى فريق سلافيا براج إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحسين نتائجه السلبية التي لازمته مؤخرا ، بعد الخسارة أمام فريق بروسيا دوتموند، وسقوطه في فخ التعادل أمام انتر ميلان، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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بث مباشر برشلونة يلا شوت، Kora live برشلونة وسلافيا براج بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، حيث يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط؛ حصدهم من مبارتان، فاز في واحدة أمام الإنتر بهدفين لهدف، وتعادل سلبيا في الأخرى أمام بوروسيا دورتموند والذي أيضًا يتقاسم معه صدارة ترتيب المجموعة، فيما يتواجد سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.

ويتواجد فريقا برشلونه سلافيا براج في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، رفقة كلا من؛ فريق بروسيا دورتموند الألماني وفريق انتر ميلان الايطالي.

موعد مباراة برشلونه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا:-

من المقرر أن تقام مباراة برشلونه سلافيا براج علي ملعب إيدن آرينا بالعاصمة التشيكية براج، اليوم الأربعاء، KORA GOAL في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونه سلافيا براج جينك في دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة برشلونه سلافيا براج جينك في دوري أبطال أوروبا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونه سلافيا براج على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة لمباراة برشلونه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونه سلافيا براج، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

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