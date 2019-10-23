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كورة لايف TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:12 م
بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب سينوبو، مباراة صعبة، عندما يحل برشلونة الإسبانى ضيف ثقيل علي نظيره سلافيا براج التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم بي مادين، في لقاء يسعي فيه البارسا للفوز من أجل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

KOORA STAR موعد مباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

KOORA ONLINE يلتقي برشلونة مع نظيره سلافيا براج التشيكي علي ملعب سينوبو بتشيك، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

KOORA LIVE يذاع لقاء برشلونة وسلافيا براج التشيكي علي قنوات بي ان سبورت التي تذيع المباريات الأوروبية بشكل حصري، علي مجموعة قنواتها، وسيذاع اللقاء عبر beIN Sport HD 1، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

ترتيب المجموعه السادسة قبل مواجهة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي

بروسيا دورتموند الألمانى 4 نقاط

برشلونة الإسبانى 4 نقاط

سلافيا براج التشيكي نقطة

انتر ميلان الإيطالى نقطة

YALLA SHOOT ويسعي برشلونة لصدارة المجموعه، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام فريق بروسيا دورتموند بألمانيا بدون أهداف ثم فاز في اللقاء الثاني عي انتر ميلان علي ملعب كامب نو بهدفين لهدف

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