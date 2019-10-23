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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY liverpool رابط مباشر ليفربول«MOHAMED SALAH»

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:11 م
ليفربول
ليفربول
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينك ضد ليفربول، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية، وخاصة مشجعي الكرة العربية، نظرًا لاحتراف الدولي المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز، كورة لايف KORALIVE.

Liverpool vs GENK live stream، بث مباشر لمشاهدة مباراة جينك ضد ليفربول، حيث ستشهد مباراة الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات، بين جينك وليفربول أجواء صعبة قبل المباراة خاصة على الريدز بعد التعثر الأخير في بطولة الدوري بالتعادل الصعب أمام مانشستر يونايتد.

كورة جول Liverpool KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة جينك ضد ليفربول، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين GENK، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

بث مباشر لمباراة جينك ضد ليفربول كول كورة COOLKORA يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز الثاني له في البطولة Liverpool vs GENK ONLINE.
الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة جمعت بين محمد صلاح ضد جينك

لم يسبق لنادي جينك البلجيكي مواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي في أي مواجهة رسمية أو ودية، ولكن سبق للنجم المصري محمد صلاح مواجهة جينك في مناسبتين عندما كان لاعبًا ضمن صفوف بازل السويسري ضمن دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، حيث أنتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، بينما سيطر التعادل السلبي على المباراة الثانية.

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