أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الخميس
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:12 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2019.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها، أنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
وأضافت "الهيئة"، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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