أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2019.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها، أنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.



