كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول SALAH رابط ماتش ليفربول ONLINE NOW

يستضيف نادي جينك البلجيكي نظيره نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر LIVERPOOL ONLINE ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ليفربول وجينك اليوم KORA ONLINE في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لومينوس أرينا.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق عصام الشوالي.





بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





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تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول مباراة جينك KORA LIVE بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون.

خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.





ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.



