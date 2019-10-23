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«كورة لايف» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اونلاين رابط ماتش ليفربول II7SRY جولPLUS NOW

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:07 م
ليفربول
ليفربول
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي جينك البلجيكي YALAA SHOOT اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب اللقاء
وستلعب مباراة ليفربول وجينك اليوم LIVERPOOL ONLINE في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لومينوس أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول
وجينك بدوري أبطال أوروبا
وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق عصام الشوالي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE أو LIVERPOOL ONLINE.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا KORA LIVE برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.

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