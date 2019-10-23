«يلا شوت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

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الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:03 م
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بوابة الفجر
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البث المباشر لمباراة برشلونة ومضيفه سلافيا براغ في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وسلافيا براغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل يوسف سيف.
يحلّ برشلونة الإسباني الأربعاء ضيفاً ثقيلاً على سلافيا براغ التشيكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لحساب دوري أبطال أوروبا.

ويبدو الفريق الكاتالوني في طريق مفتوح لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعة التي تضمّ بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل البلوغرانا مركز الوصافة حالياً بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند (4 نقاط) بعد أن حقق انتصاراً (2-1 على إنتر) وتعادلاً (0-0 أمام بوروسيا دورتموند) في مباراتيه الأوليين ضمن المجموعة في حين يظلّ إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي في قاع الترتيب بنقطة يتيمة.

ويخوض برشلونة مباراة سلافيا براغ منتشياً بانتزاعه صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد بفوزه على إيبار بثلاثية نظيفة وخسارة الميرينغي على أرض مايوركا بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر ميلو
خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان

قائمة برشلونة للقاء
وكان قد أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى، قائمة مباراة سلافيا براج التشيكى المحدد لها اليوم الأربعاء بملعب "إدين أرينا".

وجاءت قائمة برشلونة خالية من أومتيتى الذى يعانى من كدمة فى ركبته اليسرى، كذلك كارليس ألينيا وكارليس بيريز، بالإضافة إلى سيرجى.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالى، حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكى بينيا، الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليه، فيربو، ألبا، واجى، الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، دى يونج، فيدا، الهجوم: ميسى، سواريز، ديمبلى، جريزمان، أنسو فاتى.

ويملك برشلونة 4 نقاط فى رصيده بعدما تعادل في أول مواجهة، أمام بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن يفوز على الإنتر الإيطالي بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الثانية.

بينما يمتلك سلافيا براج نقطة واحدة فى رصيده حصدها من التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى الجولة الأولى مع الإنتر الايطالى، لكنه خسر فى الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية دون رد أمام دورتموند الألمانى.
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