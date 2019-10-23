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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت حصري PLUS رابط ماتش ليفربول MOHAMED SALAH

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وجينك البلجيكي اليوم يلا شوت bein sport يوتيوب الاسطورة بدون تقطيع أونلاين، تترقب الجماهير في كافة أنحاء الوطن العربي اللقاء الهام الذي يجمع بين ليفربول وجينك مباشر كورة ستار ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا 2019 وذلك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بعد عودة المتألق صلاح لصفوف فريقه وجاهزيته التامة، تابعوا معنا رابط بث مباشر ليفربول وجينك yalla shoot.

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ليفربول وجينك بث مباشر يلا شوت، ليفربول ضد جينك يوتيوب للجوال، شدد يورجن كلوب مدرب الريدز على أهمية الفوز على المنافس العنيد المُتسلح بملعبه وجماهيره التي تساند لاعبيهم لفعل كل ما لديهم أمام حامل اللقب خاصةً في ظل الوضع المتأرجح للفريق على المستوى الأوروبي، لا مجال للسقوط في مباراة اليوم هذا ما أكد عليه الجميع، وعلى الرغم من الخبر السار بتواجد الهداف صلاح بالقائمة لكن سيغيب أكثر من لاعب مهم مثل شيردان شاكيري وألكساندر أرنولد وجويل ماتيب بعد تعرضهم لإصابات متنوعة، الآن مشاهدة ماتش ليفربول وجينك مباشر تابع لايف livehd7 الاسطورة.

مباراة ليفربول وجينك بث مباشر
مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kora star، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة الحاسمة على ستاد لومينوس أرينا حيث سيكون حكم الساحة هو السلوفيني سلافكو فينسيتش ويعاونه كلاً من كوفاسيتش وتوماس والحكم الرابع أوبرينوفيتش.

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نرصد لكم البث المباشر لمباراة ليفربول وجينك البلجيكي اليوم من خلال قناة بي إن سبورت بجودة عالية hd لمتابعي الساحرة المستديرة.

تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: روبيرتسون – لوفرين – فان ديك – ميلنر ، الوسط: تشامبرلين – فابينيو – كيتا، ثلاثي الهجوم: ماني – فرمينيو – صلاح.

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