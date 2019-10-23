كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت حصري PLUS رابط ماتش ليفربول MOHAMED SALAH

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مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kora star، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة الحاسمة على ستاد لومينوس أرينا حيث سيكون حكم الساحة هو السلوفيني سلافكو فينسيتش ويعاونه كلاً من كوفاسيتش وتوماس والحكم الرابع أوبرينوفيتش.





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تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: روبيرتسون – لوفرين – فان ديك – ميلنر ، الوسط: تشامبرلين – فابينيو – كيتا، ثلاثي الهجوم: ماني – فرمينيو – صلاح.



