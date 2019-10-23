"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 77.5 ألف طن من الزيت

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:50 م
زيت خام
زيت خام
الفجر الاقتصادي
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تعاقدت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، على شراء 77.5 ألف طن من الزيت الخام. 

وقال البيان الصادر عن الهيئة: " في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مناقصتها بتاريخ ٢٣ أكتوبر الجاري على شراء كمية ٧٧٥٠٠ طن زيت خام".

واوضحت الهيئة أن التعاقد تم علي ٥ آلاف طن زيت عباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري، و  ٥٠ ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه المصري، بالإضافة إلي  ٢٢٥٠٠ طن زيت عباد خام مستورد بالدولار الأمريكي.
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