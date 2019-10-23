الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام واشنطن للسيادة العراقية وأن القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة.

هذا ووصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية، التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور.

وتأتي اجتماعات اليوم الأربعاء، في وزارة الدفاع العراقية بعد يوم من إعلان الجيش العراقي أن القوات الأمريكية، التي تغادر شمال شرق سوريا لا تملك تصريحًا بالبقاء في العراق.

ويبدو أن البيان العراقي يتناقض مع إسبر، الذي قال إن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا سوف تذهب إلى غرب العراق وأن الجيش سيواصل القيام بعمليات ضد جماعة الدولة الإسلامية لمنع تجددها في المنطقة.

ثم قال إسبير، إنه يخطط للتحدث مع الزعماء العراقيين لوضع التفاصيل، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإبقاء تلك القوات في العراق "بشكل غير منتظم".

وفي حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه إلى الشرق الأوسط، لم يستبعد اسبر فكرة أن القوات الأمريكية ستقوم بمهام مكافحة الإرهاب من العراق إلى سوريا. لكنه قال إن هذه التفاصيل ستعمل مع مرور الوقت.

كانت تعليقاته هي الأولى، التي حددت أين ستذهب القوات الأمريكية عند مغادرتهم سوريا على وجه الخصوص، وما يمكن أن تبدو عليه المعركة ضد داعش. وقال إسبير إنه تحدث إلى نظيره العراقي حول خطة نقل ما يقدر بنحو ألف جندي يغادرون سوريا إلى غرب العراق.

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وزير الدفاع مارك إسبر مارك اسبر جماعة الدولة الاسلامية العراق الرئاسة العراقية إسبر

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