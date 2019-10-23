ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الكابلات ببولاق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق مفادها قيام 4 عاطلين، بسرقة كابلات التليفونات من إحدى الغرف بشارع الجلاء بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم "4 جاكوش – أجنة حديدية – ماسورة حديدية – 3 مفتاح إنجليزى – خوذة"، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الكابلات (كهربائية، تليفونية) وحيازتهم المضبوطات لاستخدامها في نشاطهم الإجرامى وإيهام المواطنين بأنهم عمال إصلاح الأعطال الخاصة بالتليفونات.

 وباستدعاء أحد مسئولى الصيانة بسنترال رمسيس قرر بقيام المتهمين بقطع كابل رئيسى مُغذى لمنطقة وسط البلد مما أدى إلى إنقطاع الإتصال التليفونى عن عدد (1000) خط أرضى ( جارى الإصلاح ).
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