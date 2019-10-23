عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:42 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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استقبل رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا جوران ميروفيتش، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال زيارتها الرسمية للمقاطعة حيث عقدا اجتماعا تناول تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على أن الثقافة هي الجزء الأساسي من هوية كل دولة وقال ميروفيتش إن مصر لديها إمكانات تنموية كبيرة ونسعي لتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والصربية ونريد الاستمرار في هذا الطريق الذي يدعم ويعمق التواصل بين البلدين.

وفي سياق متصل أشار "ميروفيتش"، إلى قوة وفاعلية العلاقات لأول مرة منذ ما يزيد عن ٣٠ عام مؤكدا أن مصر دولة كبيرة لها ثقلها العالمي بإعتبارها من أقدم حضارات الأرض لذلك فهي دولة مهمة لنا وتابع أن مشاركة وحضور مصر في الفعاليات الخاصة بإختيار نوفي ساد عاصمة للثقافة يعد إضافة فاعلة لثراء الثقافة والفن المصري موضحا أن المدينة تضم أقدم المؤسسات الثقافية الصربية ومسرحا يعود تاريخه إلى عام ١٨٦٥ وكانت مقرا للنشر والكتاب كما لعبت دورا مؤثرا في الحركة الثقافية بصربيا وأعرب عن استعداده لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين الفنانين والمبدعين في الدولتين لأن الثقافة هي أفضل طريق للتواصل بين الشعوب.

ومن جانبها، قدمت "عبدالدايم"، التهنئة لرئيس حكومة المقاطعة بإختيار مدينة نوفي ساد عاصمة للثقافة الاوروبية وقالت شعرت بالفن في جدران المباني والطرقات وأضافت مدينتكم "مرصعة بالفنون" وأبدت استعدادها لتكثيف الأنشطة الفنية والإبداعية وزيادة حجم التعاون الثقافي والفكري في هذه المرحلة الحديثة التى يجب استثمارها بالقوي الناعمه خاصة وأن إقليم فويفودينا لديه وزيرة إقليمية للثقافة فنانة وعازفة فيولينه مثل دراجانا ميلوسيفيتش وهو ما يساعد علي اقامة شراكة قوية وانجاز مشاريع ثقافية وفنية من شأنها توطيد العلاقات بين الشعبين .




عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
عبدالدايم وميروفيتش اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين فويفودينا والقاهرة
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