عاجل.. نظام جديد بكأس العالم للأندية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:43 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن النظام الجديد والتطورات التي ستحدث لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021 "السوبر الأول".

نظام جديد بكأس العالم للأندية

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 ستقام بنظام جديد حيث سيشارك فيها 24 فريق.

تقسيم الأندية التي ستشارك في كأس العالم للأندية

وكشفت الصحيفة عن تقسيم الأندية التي ستشارك في كأس العالم بنظامه الجديد وهي 8 أندية من أوروبا و6 أندية من أمريكا الجنوبية و3 أندية من أمريكا الشمالية و3 أندية من إفريقيا و3 أندية من آسيا ونادي واحد من أوقيانوسيا.

الأندية التي تأهلت حتى الآن لكأس العالم للأندية

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية التي تأهلت حتى الآن إلى بطولة كأس العالم للأندية هي نادي ليفربول ونادي تشيلسي ونادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد.

فرصة وحيده لبرشلونة للمشاركة في كأس العالم للأندية

وتوجد فرصة وحيده لنادي برشلونة ليتمكن من اللحاق بريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس العالم للأندية عام 2021.

وستستضيف الصين بطولة كأس العالم 2021 وسيتم الإعلان عن اعتماد النظام الجديد للبطولة يوم الخميس القادم 24 أكتوبر.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول كأس العالم للأندية ريال مدريد برشلونة

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