صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements

 

سادت حالة من القلق بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يقوده خالد محمود، بسبب إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق، في مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي تطورات إصابة محمد محمود، حيث أكد أن اللاعب وقع في المران دون الإلتحام مع أحد زملاؤه بسبب حركة خاطئة ومفاجأة، مشيرًا إلى أن إصابة اللاعب في نفس الركبة التي كان قد خضع فيها لجراحة الرباط الصليبي وهي القدم اليمنى.

 

وتابع أنه بمجرد شكوى اللاعب من الإصابة أمر خالد محمود من اللاعب التوجه فورًا إلى المستشفى وإجراء أشعة عاجلة على الركبة.

 

من جانبه، طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي، متابعته فورًا بتطورات إصابة اللاعب نظرًا للإشتباه في تجدد إصابته بقطه جزئي في الرباط الصليبي.

 

جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وتحديدًا في مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد محمود إصابة نجم الاهلي أخبار الأهلي اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من أحمد فتحي بعد أزمة شارة المنتخب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 12 ساعة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ 14 دقيقة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

مواعيد مباريات الاهلي في الدوري والكاس

منذ أقل من ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص- مدرب الأهلي بعد إصابة محمد محمود: اللي بيحصل "مش طبيعي"

وكيل أعمال محمد محمود ينهي اجراءات سفره لألمانيا

الأهلي يعلن عن تطور جديد في إصابة جيرالدو

4 نجوم ضربتهم لعنة "الصليبي" من البدايات على طريقة محمد محمود

محمد محمود يصل القاهرة بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي

عاجل.. صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

03:18 م

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status