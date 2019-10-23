مانشستر سيتي يدخل المنافسة مع قطبي إسبانيا على نجم نابولي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:39 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام مجدي
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يستعد نادي مانشستر سيتي للدخول في منافسة شرسة مع قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع نجم نجم نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر سيتي يدخل المنافسة على رويز

وكشفت صحفية "جارديان" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي سيقوم بإرسال كشافه اليوم الأربعاء لمتابعة رويز مع نابولي في دوري أبطال أوروبا.

منافسة شرسة تنتظر مانشستر سيتي

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر مانشستر سيتي لضم رويز حيث يرغب قطبي إسبانيا أيضا ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.

نابولي يرغب في تجديد عقد رويز

كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي يسعى بقوه خلال الفترة الحالية لتجديد عقد رويز وقطع الطريق على كبار أوروبا.

مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 9 مباريات مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

موعد مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره نادي سالزبورج اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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