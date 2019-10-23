تجنبًا للحوادث.. شجر ليد بمطلع كباري قها (صور)

أعلنت المهندسة أمل فوزي مجاهد رئيس مدينة قها، عن قيام مسئولي قسم الصيانة بالمجلس بعمل شجرة مضيئة واضاءتها بالليد وتركيبها علي مطلع كوبري (2،1) بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي، وذلك لتحديد الطريق والمداخل لتسهيل سير المركبات وذلك لحين تركيب علامات فسفوريه وارشادية بمعرفه هيئه الطرق والكباري،وذلك تفاديًا لوقوع أي حوادث او تصادم للسيارات علي الطريق الزراعي.





وكان قد شهد كوبري قها، مساء أمس أعلى الطريق الزراعي "مصر - إسكندرية"، تصادم 7 سيارات بسبب السرعة الزائدة لأحد السيارات أثناء سقوط الأمطار ما تسبب في توقف إحداها فجأة فاصطدمت باقي السيارات ببعضها في نزلة الكوبري.





أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات محل الحادث دون وجود خسائر بشرية أو متوفين حيث تعرض ركاب وقائدي السيارات لخدوش وكدمات بسيطة فيما تسبب الحادث في حالة تكدس مروري بالمنطقة لحين تسيير الحركة المرورية.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية بالحادث.





وانتقل لمكان الحادث مسئولي المرور والمهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، وتبين اصطدام 7 سيارات "2 ميكروباص و2 سوزوكي سرفيس و3 ملاكي" بسبب سوء الأحوال الجوية والسرعة الزائدة لقائد سيارة نقل أثناء سقوط الأمطار بمنطقة الحادث ما تسبب في توقف احدى السيارات محل الحادث وتصادم الأخريات بها من الخلف حيث لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.



جرى الدفع بفرق من المرور وشركة المياه لرفع آثار الحادث وشفط بعض تجمعات المياه بمنطقة الحادث في نزلة الكوبري اتجاه القاهرة وإعادة تسيير الحركة المرورية.



وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارىء بسبب موجة الطقس السىء والأمطار الغزيرة التى ضربت مدن وقرى المحافظة.





ووجه محافظ الإقليم، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط تزامنا مع هطول الأمطار والتأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المر.



وأعلن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة وفى هذا الاطار فقد قامت المدن والاحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، منذ فجر الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع



وشدد المحافظ، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.



وكلف المحافظ رؤساء المدن والاحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالاحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.



وتعرضت محافظة القليوبية، صباح الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة مايزيد عن ساعة ونصف، صاحبها انخفاض درجات الحرارة،مما ادي الي قطع الكهرباء بعدد من القري وتحولت الشوارع إلى برك طينية.



