مصرع "شيخ بلد" وإصابة شخصين آخرين في حادث سير ببني سويف

لقي "شيخ بلد" مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الفرعي بقرية "بني مؤمنة" التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الفرعي بقرية "بني مؤمنة" التابعة لمركز ببا، ونتج عنه مصرع شخص وإصابة أثنين آخرين.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بثلاثة سيارات إسعاف، نقلت الضحايا إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة "خيرى محمد عبد الوهاب" 55 سنة، شيخ بلد، مقيم بقرية دشطوط مركز سمسطا.



كما نتج عن الحادث إصابة شخصين أخرين، هما: فرغلى صالح علي، ٣٠ سنة، فلاح، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتوفيق عبد العزيز هريدي، ٤٥ سنة، فلاح، مصابًا بجرح قطعى بالرأس، يقيمان بمركز الفشن، جنوب المحافظة.



وتم اجراء الاسعافات الأولية للمصابين، وإيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة.

