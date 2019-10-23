بهوت شورت وفيست شفاف.. مي عمر في أحدث ظهور لها على "إنستجرام" (صور)

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت في الصور التي نشرتها، ترتدي فستانا أبيض اللون، ونظارة، وتركت شعرها منسدلاً.





وأبرز التعليقات التي جاءت على الصور، "قلبي، انتي جميلة اووي، ما هذا الوجة الساحر، كل الحب إلك، عندما أراك يزول نصف همي..وعندما تبتسمي يزول النصف الاخر".





جدير بالذكر أن مي عمر، شاركت في الماريثون الرمضاني لـعام 2019، بمسلسل "ولد الغلابة"، وكانت أحداثه تدور حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً لدى ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين ضاحي.





يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة: أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، ريم سامي، صفاء الطوخي،هادى الجيار، سلوى عثمان، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.





وظهرت مي عمر، في الآونة الأخيرة بإطلالات مثيرة تثير مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها مي عمر فستان يثير الجدل ويعجب الجمهور .





ويذكر أن "عمر" متزوجة من المخرج محمد سامي، ولها من الابناء تايا وهي الابنة الاكبر، وسيلين وهي الابنة الثانية لمي.