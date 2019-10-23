بهوت شورت وفيست شفاف.. مي عمر في أحدث ظهور لها على "إنستجرام" (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:24 م
مي عمر
مي عمر
حسام يونس
Advertisements
Advertisements
نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت في الصور التي نشرتها، ترتدي فستانا أبيض اللون، ونظارة، وتركت شعرها منسدلاً.

وأبرز التعليقات التي جاءت على الصور، "قلبي، انتي جميلة اووي، ما هذا الوجة الساحر، كل الحب إلك، عندما أراك يزول نصف همي..وعندما تبتسمي يزول النصف الاخر".

جدير بالذكر أن مي عمر، شاركت في الماريثون الرمضاني لـعام 2019، بمسلسل "ولد الغلابة"، وكانت أحداثه تدور حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً لدى ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين ضاحي.

يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة: أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، ريم سامي، صفاء الطوخي،هادى الجيار، سلوى عثمان، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

وظهرت مي عمر، في الآونة الأخيرة بإطلالات مثيرة تثير مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها مي عمر فستان يثير الجدل ويعجب الجمهور .

ويذكر أن "عمر" متزوجة من المخرج محمد سامي، ولها من الابناء تايا وهي الابنة الاكبر، وسيلين وهي الابنة الثانية لمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مي عمر مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا؟

منذ أقل من ساعتين

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ 19 دقيقة

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات الاهلي في الدوري والكاس

منذ أقل من ساعة

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إطلالة جديدة لـ مي عمر عبر الانستجرام (صورة)

إطلالة مثيرة لمي عمر بفستان عاري الساقين (صور)

مفاجأة.. "قمر" المقتولة في "ولد الغلابة" شقيقة محمد سامي! (فيديو)

الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)

انجى المقدم تروج لمسلسل "حواديت الشانزلزيه"

إنجي المقدم:"أفكر دائمًا في خطواتي المقبلة"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

03:18 م

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status