ضمن المبادرة الرئاسية: طلاب زراعة القناة يغرسون الأشجار بقرية الفردان

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن كليات الجامعة حريصة على المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا التى تبنتها الجامعة لتطوير عزبة الصفيح بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية.



وقال رئيس جامعة القناة، إن كلية الطب قد قامت فى أول المبادرة بالكشف على المرضى، فى حين شارك طلاب الصيدلة فى توزيع الأدوية بالمجان ومساعدتهم فى التعرف على كميات وأوقات تناولها، وذلك ضمن قوافل الإصحاح، كما شارك طلاب كلية التربية الرياضية في اكتشاف المواهب الرياضية وقسم التربية الفنية والموسيقية باكتشاف المواهب الفنية وطلاب التمريض بعقد ندوات تثقيف صحى وطلاب كلية التربية بالتدريس فى مدرسة القرية لسد العجز فى عدد المدرسين وكلية الزراعة ودورها فى الإرشاد الزراعى المزارعين ومشاركة طلابها فى غرس الأشجار بالقرية.



وأشار إلى أن برنامج التطوير مازال مستمر سواء على مستوى البنية التحتية أو تنمية مهارات وموارد بشرية وأشار الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة أن الكلية حريصة على المشاركة بالمبادرة حيث قد شاركت من قبل مع فريق القوافل فى القافلة التى نظمت بالقرية فى أول المبادرة قامت خلالها بتقديم العديد من النصائح الإرشادية فى المجال الزراعى وتوزيع المبيدات الحشرية لمقاومة الحشرات والآفات بالمجان.



واليوم حرص الطلاب الجامعة فى غرس بعض الأشجار بمدرسة ابوفودة بقرية الفردان وأشارت الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة إلى أن الكلية خصصت ٧٥ شاتلة من أشجار الجوافة والبرتقال واليوسفى لزراعتها بمدرسة القرية بمشاركة طلاب الكلية وعمال المزرعة فى غرس هذه الأشجار هذا وقد شارك طلاب المدرسة مع طلاب كلية الزراعة فى غرس الأشجار.

