مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020





يستعد المنتخب الأولمبي لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.





ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه قوية، تضم كل من مالي والكاميرون وغانا، ستخوض مبارياتها علي ستاد القاهرة الدولى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، وستقام مبارياتها علي ملعب السلام.





مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية





لذلك يستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر كاملة.





المجموعه الأولي :





منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب مالي الساعة السابعى مساءاً مساءاً يوم 8 نوفمبر ستاد القاهرة الدولى





منتخب الكاميرون ضد منتخب غانا الساعى العاشرة مساءاً يوم 8 نوفمبر علي ستاد القاهرة الدولى.





منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب غانا الساعى الثامنة مساءاً يوم 11 نوفمبر علي ستاد القاهرة الدولى





مالي ضد الكاميرون في تمام الخامسة مساءاً علي ستاد القاهرة الدولى يوم 11 نوفمبر.





منتخب مصر الأوليمبي ضد الكاميرون الساعه الثامنة مساءاً يوم 14 نوفمبر علي ستاد القاهرة الدولى.





مالي ضد غانا في تمام الخامسة مساءاً علي ستاد القاهرة الدولى يوم 14 نوفمبر.









المجموعه الثانية :





نيجيريا ضد كوت ديفوار في تمام الخامسة مساءاً علي ستاد السلام يوم 9 نوفمبر.





جنوب إفريقيا ضد زامبيا في تمام الثامنة مساءاً علي ستاد السلام يوم 9 نوفمبر.





كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا في تمام الخامسة مساءاً يوم 12 نوفمبر علي ملعب السلام





زامبيا ضد نيجيريا في تمام الثامنة مساءاً يوم 12 نوفمبر علي ملعب السلام





نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في تمام الخامسة مساءاً علي ملعب السلام يوم 15 نوفمبر





كوت ديفوار ضد زامبيا في تمام الثامنة مساءاً علي ملعب السلام يوم 15 نوفمبر.





- وستقام مباريات نصف النهائي للبطولة يوم 19 نوفمبر





أول المجموعة الأولي ضد ثاني المجموعه الثانية علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة مساءاً، بينما أول المجموعه الثانية ضد ثاني المجموعة الأولي في تمام الخامسة مساءاً على ملعب السلام.





ثم مباراة تحديد الثالث والرابع ستقام في الرابعة ونصف عصراً علي ستاد القاهرة الدولى قبل إقامة مباراة النهائي التي ستقام أيضاً في نفس الملعب يوم 22 نوڤمبر الساعه الثامنة مساءاً.





وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي لأولمبياد طوكيو 2020.



