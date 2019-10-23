تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:27 م
الفجر الرياضي
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كشف الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي بعد قليل، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي.
خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.
خط الوسط المدافع : همام طارق، محمد بيومي.
خط الوسط الهجومي: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم:بنسون شيلونجو
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.
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