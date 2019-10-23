تشكيل ناري للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية





كشف الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي بعد قليل، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.





وجاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: محمد مجدي.





خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.





خط الوسط المدافع : همام طارق، محمد بيومي.





خط الوسط الهجومي: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.





خط الهجوم:بنسون شيلونجو





ويجلس على مقاعد البدلاء:





محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.



