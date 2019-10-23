الجزائرية سهيلة بن لشهب تتألق بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

أطلت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وخطفت سهيلة الأنظار بجمالها ولاسيما وأن الإطلالة كانت بسيطة، غير متكلفة.



ونشرت سهيلة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وهذا أضفى على الصورة طابعًا جماليًا.



ونسقت سهيلة ألوان مكياج زاهية زادت من جاذبيتها وتماشت مع تسريحة شعرها.



وداعبت سهيلة بن لشهب جمهورها وأرفقت الصورة بتعليق وقالت: وش تحكولي راني ملانة.



انهالت التعليقات على صورة سهيلة بن لشهب ولاسيما وأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر ومختلف أنحاء الدول العربية.



وأشاد محبيها بإطلالتها بكلمات من القلب مغازلين إياها بكلمة "الملكة بلامنازع".



تكريم سهيلة بن لشهب في مصر



وكانت سهيلة بن لشهب قد كرمت في مهرجان الفضائيات العربية كأفضل مطربة صاعدة لعام 2019.



وخطفت سهيلة بن لشهب الانظار خلال المهرجان بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود.



سهيلة بن لشهب تتألق في أحدث أعمالها المصورة " كليب دنيا جديدة"



وكانت سهيلة بن لشهب قد طرحت فيديو كليب بعنوان دنيا جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



الأغنية من كلمات أسامة محرز، وألحان شادي حسن، وتوزيع مو الشاعر، الفيديو كليب من اخراج نبيل مكاوي، والمنتج المنفذ شركة "boom box".



حظي الكليب بنجاح كبير وحصد نسب مشاهدة قياسية عبر اليوتيوب، تخطت المليون مشاهدة.