يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاسماعيلي PLUS

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
 يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر اليوم 23-10-2019 البطولة العربية للأندية،al ismaily vs aljazira  مباراة جديدة تجمع بين فريق الإسماعيلي وفريق الجزيرة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للاندية، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد الإسماعيلية، أعلن الأتحاد العربي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، ويقود طاقم التحكيم الحكم نور الدين الجعفري، بمساعدة كلاً من يوسف مبروك ويحي النوالي وتعيين الحكم الرابع للمباراة جلال جيد، حيث أعلن مصدر مسؤوب بإتحاد كرة القدم المصري عن وصول بعثة فريق الجزبرة الإماراتي إلى القاهرة صباح يوم الأثنين وأشار المصدر أن الفريق الإماراتي يشهد عدة غيابات ومن أبرزهم كينو، وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، حيث تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل إلى دور الـ 16 بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق الأهلي بني غازي الليبي بـ 4 أهداف مقابل 3 خلال مباراتي الذهاب والإياب.



الإسماعيلي Vs الجزيرة .
البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .
الملعب : ستاد الإسماعيلية (أرضية الإسماعيلي) .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 12 ساعة

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ حوالي 4 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

مواعيد مباريات الاهلي في الدوري والكاس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ 19 دقيقة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا؟

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

03:18 م

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status