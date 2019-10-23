يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاسماعيلي PLUS

يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر اليوم 23-10-2019 البطولة العربية للأندية،al ismaily vs aljazira مباراة جديدة تجمع بين فريق الإسماعيلي وفريق الجزيرة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للاندية، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد الإسماعيلية، أعلن الأتحاد العربي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، ويقود طاقم التحكيم الحكم نور الدين الجعفري، بمساعدة كلاً من يوسف مبروك ويحي النوالي وتعيين الحكم الرابع للمباراة جلال جيد، حيث أعلن مصدر مسؤوب بإتحاد كرة القدم المصري عن وصول بعثة فريق الجزبرة الإماراتي إلى القاهرة صباح يوم الأثنين وأشار المصدر أن الفريق الإماراتي يشهد عدة غيابات ومن أبرزهم كينو، وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، حيث تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل إلى دور الـ 16 بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق الأهلي بني غازي الليبي بـ 4 أهداف مقابل 3 خلال مباراتي الذهاب والإياب.













الإسماعيلي Vs الجزيرة .

البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .

الملعب : ستاد الإسماعيلية (أرضية الإسماعيلي) .

المعلق : لم يحدد بعد .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



