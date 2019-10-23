شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:19 م
بوكا جونيورز وريفر بليت
بوكا جونيورز وريفر بليت
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بوكا جونيورز وريفر بليت، حجز فريق ريفر بليت بطاقة تأهله لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس نسخة 2019، وذلك بالرغم من خسارته أمام غريمه ومنافسه التقليدي بوكا جونيورز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم فجر اليوم الأربعاء، على ملعب "لابومبونيرا"، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

أهداف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت:-
أحرز جان هورتادو لاعب بوكا جونيورز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 80، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها زاراتو من الجهة اليمنى لترتد لجان هورتادو ويسددها في شباك ريفر بليت الخالية.

ملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت:-
شهدت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت أحداث مثيرة، حيث تأخر موعد المباراة، لإزالة قصاصات الورق التي ألقتها جماهير بوكا جونيورز بأرضية الملعب خلال تنفيذها لـ"دخلة" المباراة، قبل أن يطلق صافرة البداية، مما تسبب في تراكمها وتعطيل المباراة لمدة 10 دقائق.

وألغى حكم مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت هدفًا لفريق بوكا جونيورز في الدقيقة 21 جاء عن طريق إدواردو سالفيو، بسبب لمسة يد على إيمانويل ماس الذي لمس الكرة بيده قبل أن تصل إلى سالفيو أمام المرمى.

وينتظر ريفر بليت (حامل لقب) الموسم الماضي، الفائز من مباراة فلامينجو وجريميو في المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم، حيث سيتواجه الفريقان البرازيليان غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس كوبا ليبرتادوريس:-

* وبدء بوكا جونيورز مباراته أمام ريفر بليت بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.

خط الدفاع: جوليو بوفاريني - ليساندرو لوبيز - كارلوس إيزكويدروز - إيمانويل ماس.

خط الوسط: إيفان ماركوني - أوجستين ألميندرا - إدواردو سالفيو - كارلوس تيفيز.

خط الهجوم: أليكسيس ماك - رامون أبيلا.

وبدء ريفر بليت مباراته أمام بوكا جونيورز بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل.

خط الوسط: إنزو بيريز - نيكولاس دي لا كروز - إيزيكيل بالاسيوس - إجناسيو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماتياس سواريز - ورافائيل سانتوس بوري.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس:-

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