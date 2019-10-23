نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء 22/10/2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:11 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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انتهت أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 8 مباريات كاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهم مباريات أمس من دوري أبطال أوروبا
وتعتبر أهم مباريات الأمس هي مباريات الكبار مثل مباراة توتنهام والنجم الأحمر ومباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج ومباراة مانشستر سيتي ومبارة ريال مدريد وجلطة سراي.

نتائج مباريات الأمس من دوري أبطال أوروبا
ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات أمس من بطولة دوري أبطال أوروبا:

شاختار × دينامو زغرب
انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أتلتيكو مدريد × ليفركوزن
فيما انتهت هذه المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على ليفركوزن بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 78.

مانشستر سيتي × أتالانتا
فيما انتهت هذه المباراة بفوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف السيتي الخمسة أجويرو الذي سجل هدفين ورحيم سترلينج سجل 3 أهداف بينما سجل مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد.

جلطة سراي × ريال مدريد
استطاع نادي ريال أن يفوز في هذه المباراة بهدف نظيف سجله توني كروس في الدقيقة 18.

أوليمبياكوس × بايرن ميونخ
كما استطاع نادي بايرن ميونخ أن يفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف البايرن الثلاثة كل من روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين وتوليسو، بينما سجل هدفي أولمبياكوس العربي وتوريس.

كلوب بروج × باريس سان جيرمان
فاز نادي باريس سان جيرمان بنتيجة كبيرة في هذه المباراة بخماسية نظيفة سجلها كل من إيكاردي هدفين وكيليان مبابي ثلاثة أهداف.

توتنهام × النجم الأحمر
كما فاز توتنهام أيضا بنتيجة كبيرة بخماسية نظيفه سجلها كل من هاري كين هدفين وسون هدفين ولاميلا هدف.

يوفنتوس × لوكوموتيف موسكو
انتهت هذه المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، وقد سجل هدفي اليوفي باولي ديبالا بينما سجل هدف لوكوموتيف ميرانتشوك.

مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا
وتستكمل اليوم الأربعاء 23 أكتوبر باقي مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وستلعب 8 لقاءات أيضا.

ومن أهم مباريات اليوم مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند لألماني ومباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي ومباراة أياكس وتشيلسي ومباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي، ليون الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي.
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