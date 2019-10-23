الفريق أسامة ربيع: حركة عبور السفن قناة السويس لم تتأثر بالأحوال الجوية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:14 م
الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع
هشام إسماعيل
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن عبور 73 سفينة للمجري الملاحي للقناة من الاتجاهين، وأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الإمطار الغزيرة علي محافظات القناة.

حيث شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات كلية 4.7 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 42 سفينة بحمولات كلية 2.4 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات كلية 2.3 مليون طن.

ووجه رئيس الهيئة التحية لمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار في كافة الظروف ويبذلون جهدًا كبيرًا لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.

كما شهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها الكلية عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة “ EVER GENIUS" التي ترفع علم بنما، بحمولة كلية 222 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة ""EVER GOVERN التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة 224 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.
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مصر حركة السفن الفريق اسامة ربيع الاحوال الجوية اخبار

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