بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تأثرت أحد العقارات القديمة بمنطقة اللبان التابعة لنطاق حي الجمرك، بالعوامل الجوية التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية من سقوط أمطار غزيرة لساعات متواصلة، مما أسفر عن سقوط أجزاء من عقار بشارع الإمام علي دائرة قسم اللبان.

تلقت نجوى أمين رئيس حي الجمرك، للموقع برفقة مدير عام الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات وإشغال الطريق والأزمات والكوارث بالحي، وبالمعاينة أتضح أن العقار قديم مكون من أرضي وطابقين، خالي من السكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2012م.

وكلفت رئيس حي الجمرك بإتخاذ الإجراءات الملائمة والعاجلة لحماية المواطنين وقاطني العقارات المجاورة، وتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة في العقار المتمثلة في الطابق الثاني وواجهة العقار والبلكونات التي تطل على ناصيتي الشارع.

جاء ذلك بحضور قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العقيد تامر عبد المجيد نائب مأمور القسم ومعاوني مباحث القسم، لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة أثناء أعمال الإزالة، ولم تُسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات.
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر امطار الاسكندرية اخبار

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