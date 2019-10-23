بعد تصريحات "آبي أحمد" عن المواجهة العسكرية.. الجيش المصري vs الجيش الإثيوبي

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال جلسة استجوابه في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، إن بلاده إذا اضطرت خوض حرب بشأن سد النهضة، فأنها ستحشد الملايين من أجل المواجهة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.

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وتقدم "الفجر" خلال السطور التالية، مقارنة بين القدرة العسكرية المصرية والقدرة العسكرية الإثيوبية، وفقا لما نقله موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

الجيش المصري الجيش الإثيوبي الترتيب المركز 12 عالميا المركز 47 عالميا القوة البشرية المتاحة 36 مليون نسمة 25.5 مليون نسمة سن التجنيد سنويا 1.5 مليون شخص 1.9 مليون شخص قوات الجيش 440 ألف فرد إضافة إلى 480 ألف جندي في قوة الاحتياط 140 ألف شخص وليس لديها قوات احتياطية ميزانية الدفاع 4.4 مليار دولار 340 مليون دولار طائرات حربية 1092 طائرة حربية 82 طائرة حربية القوة الجوية 211 مقاتلة اعتراضية، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و388 طائرة تدريب، و293 مروحية، و46 مروحية هجومية 26 مقاتلة اعتراضية، و16 طائرة هجومية، و9 طائرات نقل عسكري، و33 مروحية، و8 مروحيات هجومية المطارات المتاحة 83 مطار في مصر 57 مطار الدبابات والمدرعات تمتلك مصر 2160 دبابة وأكثر من 5700 مدرعة وتمتلك إثيوبيا 800 دبابة، و800 مدرعة المدافع يمتلك الجيش المصري 1000 مدفع ذاتي الحركة، و2189 مدفع ميداني، و1100 راجمة صواريخ ويمتلك الجيش الإثيوبي 85 مدفع ذاتي الحركة و700 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ الأسطول الحربي 319 سفينة، بينها حاملتي طائرات، و4 غواصات، و9 فرقاطات، و31 كاسحة ألغام لا تمتلك أي قوة بحرية





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بيان الخارجية المصرية

وأعربت مصر عن صدمتها من التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحّت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة.

وأوضح بيان وارة الخارجية أن الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، خاصةً أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.

كما أشار البيان إلى دهشة مصر من تلك التصريحات، التي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان.

ولفت البيان أيضا إلى موافقة مصر، على الدعوة التي تلقتها من الجانب الأمريكي لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن.