ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا؟

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:18 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن ما يحتاجه نادي ريال مدريد الإسباني ليتمكن من التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا.

3 نقاط تفصل ريال مدريد عن التأهل للدور القادم من دوري الأبطال

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيعتمد على نفسه للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بمعنى أنه عقب الفوز على جلطة سراي أمس الثلاثاء وأصبح في المركز الثاني وراء باريس سان جيرمان لا يحتاج سوى ثلاثة نقاط على الأقل ليصعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لا يحتاج إلا أن يتعادل في الثلاث مباريات المتبقيه له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد كل من جلطة سراي وباريس سان جيرمان في إسبانيا وكلوب بروج في بلجيكا ليضمن الفربق صعوده بشكل رسمي.

نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي أمس

واستطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة أمس

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.

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