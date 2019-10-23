أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، قال: "أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري".











