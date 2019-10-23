اتحاد الغرف التجارية يدرس تعويض المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:06 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أنه سيكلف رسميا غدًا الخميس مجلس ادارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة من السيول وسوء الأحوال الجوية فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة، ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلي الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.

وأكد "العربي" أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها، أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الإحتياطي الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافي ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا وبعد إنتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من أعمالها سيتم رفع الأمر إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لإتخاذ ما تراه مناسبا. 

وأكد "العربي" أنه تم  تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي  من أجل الحفاظ علي التوازن  والسعي إلي توافر السلع لضبط الأسعار في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع،  أمس الثلاثاء من أجل الحفاظ علي توافر السلع  وإستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.

وشدد "العربي" علي أن دور التجار المجتمعي في دعم المواطنين يزداد بشكل واضح خاصة أثناء أي احداث تطرأ علي الشارع المجتمعي ولذلك رغم صعوبة الطقس إلا أن التجار لديهم الإصرار الكبير على إستمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين والمساهمة مع الحكومة التي تكثف أيضًا من مجهوداتها  لرفع المعاناة عنهم مشيدًا بدور الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالحفاظ علي ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار من خلال تنوع طرق هذه المبادرة سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح أو إقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة أو بعمل عروض علي السلع المهم في النهاية دعم المواطنين كما ان مثل هذه المبادرات وخفض الأسعار تساهم في تنشيط المبيعات وبذلك يكون التجار أيضًا قد إستفادوا منها. 

وقال رئيس اتحاد الغرف، ـن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول علي منتسبيها في مختلف القطاعات وستعد  كل غرفة علي  تقارير حول هذا الشان لرفعها إلي مجلس إدارة الاتحاد.
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