عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:11 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واضطر محمود لمغادرة المران بسبب شكواه من آلام في الركبة، حيث يخضع للفحص الطبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

وكان محمود قد شارك للمرة الأولى في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين بعد غياب لمدة ٩ أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت أمس تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.
Advertisements

أخبار تهمك

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعتين و 54 دقيقة

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ ساعتين و 6 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:18 م

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status