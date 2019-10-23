عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي

تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



واضطر محمود لمغادرة المران بسبب شكواه من آلام في الركبة، حيث يخضع للفحص الطبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.



وكان محمود قد شارك للمرة الأولى في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين بعد غياب لمدة ٩ أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي.



ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.



وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت أمس تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.