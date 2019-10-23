لاعبو ريال مدريد ينقذون زيدان من شبح مورينيو





قام لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني بإنقاذ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق من شبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق.





تأثير الفوز على جلطة سراي لشكل إيجابي





وأكدت صحفية "ماركا" الإسبانية إلى أن فوز نادي ريال مدريد أمس الثلاثاء على نادي جلطة سراي التركي بهدف نظيف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا انقذ زيدان من خطر الإقالة من تدريب الفريق وتعيين مورينيو بدلا منه.





وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبو ريال مدريد قاتلوا أمس بشكل كبير جدا وخاضوا مباراة جلطة سراي على أنها مباراة نهائي من أجل زيدان.





استمرار الرغبة في التعاقد مع مورينيو





وكشفت الصحيفة أن الشكوك سوف تستمر لفترة حول وضع زيدان في الفريق والتعاقد مع مورينيو لكن الانتصار الذي حققه اللاعبين سيجعل الأجواء اهدأ قليلا.





كما ذكرت الصحيفة أن وضع زيدان سيستقر بمرور الوقت مع الفريق خصوصا عقب تطور أداء بعض اللاعبين مثل تيبو كورتوا وفالفيردي وكروس.





نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي





واستطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي أمس بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب الفريقين عقب مباراة أمس





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.



