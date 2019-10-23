اسعار الذهب تكسر حاجز الصمت ويرتفع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:57 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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كسرت اسعار الذهب حاجز الصمت خلا التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهد استقرار نسبى خلال تعاملات الأمس، ليصعد بنحو 10 دولارات، مع ترقب تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست.

وقام أعضاء البرلمان البريطاني بالتصويت بأغلبية ضد إطار زمني محدد بـ3 أيام لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من موافقة أغلبية المشرعون على الإطار القانوني للبريكست.

والمعارضة تأتي من جانب الكثير من المشرعين على اعتبار أن ثلاثة أيام مهلة غير كافية لفهم مشروع القانون المكون من أكثر من 100 صفحة.

ومن جانب، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنه سيقوم بتوصية دول الاتحاد الأوروبي بقبول طلب بريطانيا لتمديد البريكست.

ومطلع الأسبوع الجاري تقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد الموعد النهائي لعملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي رغم معارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بعكس التوقعات.

أما على صعيد التطورات التجارية أكد أمس نائب وزير الخارجية في الصين على أنه أنه تم إحراز بعض التقدم في المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام صفقة قد تنهي الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر وبحلول الساعة 2:22 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.40 دولار إلى 1497.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.40 نقطة عند 1495.08 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 لاعملات رئيسية عند 97.532.
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الكلمات المفتاحية

صفقة البريكست العقود الأجلة اسعار الذهب

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