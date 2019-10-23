جيفري: فرار أكثر من 100 عنصر "داعشي" من سجونهم في سوريا





أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي إلى سوريا ، قال : "أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري".





هذا وأدت العملية العسكرية، التي شنتها تركيا على سوريا في الفترة الأخيرة إلى فرار الكثير من عائلات وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من السجون التي كانوا معتقلين فيها في سوريا.



