الطقس غدا .. الأرصاد الجوية تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 24/10/2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:51 م
الطقس غدا
الطقس غدا
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الطقس غدا، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 24/10/2019، في البيان الذي نشرته عن حالة الطقس غدا.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس غدا، ومن المقرر أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على معظم الأنحاء، و الطقس غدا لطيف ﻋﻠﻰ السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ معتدل ﻋﻠﻰ اﻟﻮجه البحري والقاهرة ﺣتى ﺷﻤﺎل الصعيد، كما يميل الطقس ﻟﻠﺤﺮارة على جنوب الصعيد ﻧﻬﺎرًا ويكون مائل ﻟﻠﺒﺮودة ليلًا.

وفي الطقس غدا ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية في اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل مصر، وتتكاثر السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأمطار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء.

ومن المتوقع أن الطقس غدا تمتد فيه الأمطار إﻟﻰ ﺷﻤﺎل الصعيد وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋلى مدينتي حلايب وﺷﻼﺗﻴﻦ، وتكون ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل مصر، كما أن ﺮﻳﺎح الطقس غدا فأﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ السويس ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤرية هناك.

وبالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط، فهي معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعن حالة الرياح على البحر الأحمر فتكون معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في جميع محافظات مصر:

- القاهرة 20 25

- شبين الكوم 19 25

- طنطا 19 24

- دمنهور 19 23

- الإسكندرية 19 22

- بلطيم 19 22

- مطروح 18 23

- بورسعيد 19 26

- دمياط 19 26

- الزقازيق 20 26

- الإسماعيلية 20 26

- السويس 21 27

- العريش 19 27

- شرم الشيخ 22 31       

- الغردقة 22 31

- مرسى علم 21 32

- الفيوم 20 25

- بني سويف 20 26

- المنيا 20 27

- أسيوط 20 27

- سوهاج 21 28

- قنا 21 29

- الأقصر 21 30

- أسوان 22 31  
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