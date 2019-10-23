"تهتك في البطن".. التحقيق في قتل صاحب محل بـ"خرطوش" بدار السلام

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:46 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة قتل صاحب محل منظفات على يد عامل بخرطوش في منطقة دار السلام.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل بها وأسباب الوفاة وحدوثها والتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية.

وتبين من مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بتهتك في البطن وإصابته بالغة وتوفى على إثرها في الحال.

وتعود البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى قصر العيني يفيد باستقبال "أحمد. م" 29 عامًا، صاحب محل منظفات، توفى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "حسام. م" 34 عامًا، عامل، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"محمد. ح" 32 عامًا، سائق، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه على المجني عليه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بسبب حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه إثر معاتبة الأخير له على نشره صورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي عبارات مسيئة لشقيق المجني عليه.

وتطورت المشاجرة إلى تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى اختباء المتهم لدى أحد أصدقائه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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