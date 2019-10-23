الجزائر تشتري 600 ألف طن من قمح الطحين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:41 م
محصول القمح
محصول القمح
وكالات
Advertisements
Advertisements
إشتري الديوان المهني الجزائري للحبوب نحو 600 ألف طن من قمح الطحين للشحن في ديسمبر في مناقصة أُغلقت يوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز"

وكانت تقييمات أولية لتجار قدرت سعر طن قمح الطحين بين 228 و229 دولارا شاملا تكلفة الشحن، وقال تاجر فرنسي إن السعر يتراوح بين 227 و229 دولارا.

وبحسب تاجر آخر، اشترت الجزائر كمية أقل قليلا عند 565 ألف طن من قمح الطحين.

وأوضح التاجر أن الكمية تضم 60 ألف طن جرى شراؤها بسعر 227.50 دولار للطن‭‭ ‬‬‬بينما تم شراء الكمية المتبقية بسعر 229 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن، وذلك على شحنتين بحجم 60 ألف طن في حين بلغ حجم باقي الشحنات 90 ألفا و145 ألفا و150 ألفا من الأطنان.

ويُعتقد بأن ست شركات تجارية باعت الكمية منها ثلاث شركات متعددة الجنسيات وثلاث فرنسية.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند تقارير الشراء إلى تقييمات التجار.

ويمكن توريد القمح من أي منشأ لكن التجار يعتقدون أن القمح ربما يُورد من فرنسا إذ أن نفقات الشحن عبر المحيط تجعل القمح من المنافس الأرجنتين باهظ التكلفة.

وتطلب الجزائر تسليم القمح على فترتين الأولى من الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر  والثانية من 16 إلى 31 منه. وفي حال التوريد من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني ومن 16 إلى 30 منه.

وفي مناقصته السابقة في 18 سبتمبر ، اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب نحو 600 ألف طن من قمح الطحين بسعر بلغ حوالي 211 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شراء القمح سعر طن القمح القمح الفرنسي الديون المهني الجزائري للحبوب

أخبار تهمك

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 11 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يومين

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا.. الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"السلع التموينية" تشترى 120 ألف طن قمح فى مناقصة

مستورد إماراتي يشتري نحو 30 ألف طن قمح في مناقصة

الجزائر تشتري 175 ألف طن قمح في مناقصة

الأردن يشتري 50 ألف طن من القمح في مناقصة

"السلع التموينية" تشتري 240 ألف طن من القمح الرومانى

تونس تشتري 150 ألف طن من القمح فى مناقصة

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:18 م

الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات بسبب تساقط الأمطار

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

03:34 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

08:52 ص

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status