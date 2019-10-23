عبد الفتاح مورو: " قيس سعيّد قدها وقدود"
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:35 م
مروى الجلاصي
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كشف عبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة، عن الحوار البرقي الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر أدائه اليمين الدستوري في مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء، قائلا "أخبرته أنك بعثت أملا جديدا في المجلس وفي الشعب التونسي.. وهناك إنتظارات كبيرة.. ومن كانوا وراءك يصفقون لك سيصبحون أمامك يطالبونك".
وتابع مورو خلال مداخلته في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو' اليوم الإربعاء، "رئيس الجمهورية أجابني بأنه شاعر بذلك وأعتبر أن هذه مسؤولية وأعوّل على التونسيين في أن يساعدوني".
وإعتبر مورو أن خطاب رئيس الجمهورية "فيه سقف عالي جداً وهو قدها وقدود"، مشددا على أن الرئيس يحتاج إلى فريق وتشاور وإلى التعامل مع الأطراف الفاعلة، قائلا "رئيس الدولة يلزمو حزام سياسي".
كما تقدم مورو بتحية إلى الإعلاميين والجهود التي بذلوها، قائلا "ما فماش ديمقراطية من غير الإعلام".
كما ألقى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، كلمة بمجلس النواب اليوم، قال فيها بأن « كل فئات الوطن من نساء ورجال وأطفال وشباب، متحفزة لواقع جديد وبناء جديد وهي مسؤولية رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد »، وذلك في كلمة القاها في انطلاق الجلسة العامة الممتازة اليوم الاربعاء المخصصة لاداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان.
وتابع مورو متوجها بكلامه إلى قيس سعيد، « سيدي الرئيس أنتم اليوم تمثلون وحدة الوطن ووحدة الشعب وتمثلون آمال وأحلام وتطلعات كل الشهداء أولئك الذين استشهدوا في مرحلة التحريروفي مرحلة البناء ثم مرحلة الثورة والتجديد، الذين كانوا يحملون هم الوطن في صدورهم وحبه في عقولهم ».
واعتبر أن قيس سعيد الذي انتخب بنسبة اكثر من 72 بالمائة من أصوات الناخبين، وصل إلى هذه المرحلة بعد انقضاء 90 يوما من مسار كامل أمنته أطراف كثيرة، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية الماضي، وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهمة القائم بأعمال الرئاسة، وانطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي إعداد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مبرزا أن هذا المسار تعاضدت فيه جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين والإعلاميين والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
وأكد مورو أن الرئيس المنتخب قيس سعيد، قام، قبل أن يقف هنا اليوم، بواجبه في التصريح بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتصريح على الشرف بعدم انتمائه إلي أي حزب وكذلك عدم الجمع بين منصب الرئيس وأنشطة أخرى.
ويذكر بأن رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد أدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة ممتازة حضرها أعضاء مجلس نواب الشعب القائم والرؤساء السابقون ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.
وشهدت الجلسة حضور كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق فؤاد المبزع.كما حضر رؤساء الحكومات السابقين حمادي الجبالي ومهدي جمعة وعلي العريض، إلى جانب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إضافة إلى رؤساء الأحزاب البرلمانية ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ وكبير أحبار يهود تونس ورئيس الاساقفة بتونس.
ومن بين الحضور أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي واتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار وشوقي الطبيب نبيل بفون، إضافة إلى وزراء الحكومة الحالية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس.
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