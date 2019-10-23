عبد الفتاح مورو: " قيس سعيّد قدها وقدود"

كشف عبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة، عن الحوار البرقي الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر أدائه اليمين الدستوري في مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء، قائلا "أخبرته أنك بعثت أملا جديدا في المجلس وفي الشعب التونسي.. وهناك إنتظارات كبيرة.. ومن كانوا وراءك يصفقون لك سيصبحون أمامك يطالبونك".





وتابع مورو خلال مداخلته في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو' اليوم الإربعاء، "رئيس الجمهورية أجابني بأنه شاعر بذلك وأعتبر أن هذه مسؤولية وأعوّل على التونسيين في أن يساعدوني".





وإعتبر مورو أن خطاب رئيس الجمهورية "فيه سقف عالي جداً وهو قدها وقدود"، مشددا على أن الرئيس يحتاج إلى فريق وتشاور وإلى التعامل مع الأطراف الفاعلة، قائلا "رئيس الدولة يلزمو حزام سياسي".





كما تقدم مورو بتحية إلى الإعلاميين والجهود التي بذلوها، قائلا "ما فماش ديمقراطية من غير الإعلام".



