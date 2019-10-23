أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:36 م
أخبار ليفربول اليوم الأربعاء
أخبار ليفربول اليوم الأربعاء
عبد الرحمن السيد
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شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها تواجد نجوم ليفربول بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وتعليق أسطورة آرسنال على فرص مشاركة محمد صلاح ضد جينك.

محمد صلاح يصالح الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد جينك

عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة ليفربول ضد جينك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة القمة التي جمعت ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء الأحد الماضي، والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

غياب ثلاثي ليفربول ضد جينك

غاب الثنائي جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد لاعبا ليفربول عن مران الفريق الأخير يوم الثلاثاء قبل ملاقاة جينك في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول نظيره جينك ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في بلجيكا.

وشهد مران الثلاثاء غياب الثنائي، بالإضافة إلى جيردان شاكيري الذي يتواجد في سويسرا لاستكمال رحلة علاجه من إصابة في عضلة السمانة.

أسطورة آرسنال ينصح كلوب باستبعاد محمد صلاح من مواجهة ليفربول ضد جينك

علق تشارلي نيكولاس أسطورة فريق أرسنال الإنجليزي على فرص لحاق النجم المصري محمد صلاح بمباراة فريقه ليفربول ضد جينك، والتي ستجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

وقال تشارلي نيكولاس في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أمام جينك، يورجن ليس لديه العديد من الخيارات لتغيير تشكيلته الأساسية التي بدأ بها مباراة مانشستر يونايتد الماضية".

وتابع: "أتحدث هنا عن حالة محمد صلاح، وأنصح كلوب باستبعاده من المباراة وعدم المخاطرة به إذا كانت عودته قد اقتربت حتى لا تعاوده الإصابة ويصبح جاهزًا".

وأضاف: "في رأيي، الحل المناسب هو تجهيز محمد صلاح لمباراة توتنهام في الجولة المقبلة لأنها مباراة قوية وصعبة".

واختتم تصريحاته : "كانت هناك أخطاء دفاعية كثيرة، بالإضافة لفقدانهم القدرة على تمرير الكرة للخط الهجومي وهذا ما يؤثر عليهم أمام الفرق المنافسة".

محمد صلاح يزين التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد جينك

ومن المتوقع أن يدخل يوركن كلوب مباراة ليفربول ضد جينك، بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أليسون .

خط الدفاع : أرنولد ، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون .

خط الوسط: جورجيو فينالدوم، فابينيو، هندرسون .

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني .

بشرى سعيدة لليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

أشار الإسباني بيب جوارديولا إلى احتمالية غياب رودريجو نجم وسط الفريق ضد ليفربول، في قمة البريميرليج، وذلك بعدما تعرض الأخير لإصابة على مستوى أوتار الركبة .

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع مانشستر سيتي الرسمي : "لا أعرف تفاصيل إصابة رودريجو، سنعرف يوم الأربعاء، أتمنى أن تكون إصابة لمدة 10 أيام فقط إن لم يكن هناك كسر، أما إذا كان غير ذلك فربما يغيب لثلاثة أسابيع".

علمًا بأن ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي بنحو 6 نقاط كاملة، بعد مرور 9 جولات فقط من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

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