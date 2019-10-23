أردوغان يهدد باستئناف العدوان على سوريا؛ إذا فشلت أمريكا وروسيا في الوفاء بوعودهما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن تركيا ستستأنف هجومها العسكري في شمال سوريا إذا فشلت الولايات المتحدة أو روسيا في الوفاء بالوعود التي قطعتاها في صفقات منفصلة.

وقد اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن تركيا لا ترى حاجة إلى عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا، أي بعد يوم من توصل أردوغان وبوتين إلى اتفاق تشرف فيه روسيا على انسحاب القوات التي يقودها الأكراد من المناطق الحدودية. وتأتي الصفقة بعد وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة قبل خمسة أيام.

وقد يشتمل الاتفاق على إنهاء القتال بين تركيا والميليشيات الكردية حيث يحتفظ بالسيطرة على المناطق التي سيطر عليها خلال عمليته العسكرية هذا الشهر، وهو ما يشير أيضًا إلى احتمال عودة قوات الحكومة السورية إلى مناطق أخرى بالقرب من الحدود التركية والحد بشكل كبير من دور واشنطن في الصراع لمدة ثماني سنوات.

كما نقلت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة عن أردوغان قوله للصحفيين "لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالخطوات التي سنتخذها إذا لم يتم الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها في الصفقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة وروسيا".

وقال الرئيس إن بوتين أكد له أن روسيا ستضمن انسحاب القوات الكردية وفقًا للاتفاقية.

مهددًا، " إذا لم يتم انسحاب الميليشيات الكردية من هناك، فسوف يبدأ واجبنا".

وقد بدأت تركيا عملية ربيع السلام في 9 أكتوبر، حيث بدأت في البداية في تطهير منطقة بين تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا من القوات الديمقراطية السورية التي تقودها الأكراد ووحدات حماية الشعب التابعة لها، والتي تراها تركيا امتدادات لحزب العمال الكردستاني المحظور.

كما تم الإعلان عن الصفقة التركية الروسية قبل ساعات من توقف وقفة مدتها 120 ساعة للهجوم التركي الذي اتفقت عليه تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي لسحب قوات سوريا الديمقراطية إلى 32 كم جنوب المنطقة بين تل أبيض ورأس العين.

وينص الاتفاق الذي أعلنه بوتين وأردوغان يوم الثلاثاء على أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيبدأون في تسهيل انسحاب القوات التي يقودها الأكراد من هذه المناطق اعتبارًا من ظهر الأربعاء.

كما سيتم إبعاد جميع قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات التابعة لها من بلدات منبيج وتل رفعات الشمالية الغربية، وفقًا للصفقة.

وعلي صعيدًا آخرفقد سيطرت قوات الحكومة السورية على مدينة منبج الإستراتيجية الرئيسية من قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي بعد أن توسطت موسكو في اتفاق بين الجانبين لوقف التقدم التركي.

كما منعت الصفقة تركيا من السيطرة على المنطقة الآمنة التي يبلغ طولها 444 كيلومتراً والتي يبلغ طولها 32 كيلومتراً والتي تمتد جنوب حدودها من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق التي ناقشها أردوغان.

بدلاً من ذلك، سيتم الانتهاء من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية في 150 ساعة وبعد ذلك ستبدأ الدوريات التركية والروسية المشتركة في عمق 10 كيلومترات في غرب وشرق المنطقة الآمنة باستثناء مدينة القامشلي الشمالية الشرقية.

ومع ذلك، سيبقى الوضع الراهن ساري المفعول في المنطقة العميقة التي يبلغ طولها 32 كيلومتراً بين تل أبيض ورأس العين، وهي مناطق خاضعة للسيطرة التركية حيث انسحبت قوات سوريا الديمقراطية وفقاً لاتفاق تم الاتفاق عليه بين أردوغان ونائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس الأسبوع الماضي.