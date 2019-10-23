أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-10-2019

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أنه سوف يظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودا دون تغيير.





وسيسمح ذلك بتحرك السعر هبوطا بنسبة 19.99 % تقريبا، ويكون حد الايقاف المؤقت هبوطًا بنسبة 15.54% تقريبًا من سعر اقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم، وذلك اعتبارا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال.