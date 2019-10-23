أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-10-2019
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:31 م
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية اليوم
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مجموعة من الأحداث والتي كان من أهمها أن البورصة قد أغلقت التعاملات علي تراجع جماعي للمؤشرات ، تحت ضغوط كبيرة من مبيعات الأجانب، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه مغلقلاً عند مستوى 710.237 مليار جنيه.
اخبار البورصة المصرية
البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه
خسرت البورصة اليوم نحو 4.4 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 710.23 مليار جنيه ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة ، وتابعه في الهبوط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أجواء للصناعات الغذائية
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية اليوم على الإلتزام بالحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 282 لسنة 2ق والدعاوى المنضمة للحكم بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/11/2009 والخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
اخبار البورصة المصرية
وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن الجمعية قد وافقت أيضاً علي إلغاء قرر مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به.
و قررت العمومية الموافقة على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
قرارات البورصة المصرية
قررت البورصة المصرية ، أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطا بناء على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحا منه قيمة التوزيع) وذلك فيما يتعلق بتوزيع الكوبون رقم (30) لـ البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA) بواقع جنيه للسهم.
اخبار البورصة المصرية
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أنه سوف يظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودا دون تغيير.
وسيسمح ذلك بتحرك السعر هبوطا بنسبة 19.99 % تقريبا، ويكون حد الايقاف المؤقت هبوطًا بنسبة 15.54% تقريبًا من سعر اقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم، وذلك اعتبارا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال.
أوراسكوم
أعلنت شركة أوراسكوم للإستثمار عن الإستراتيجية الإستثمارية التي سوف تستخدمها الشركة في قطاع الإستثمار العقاري.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الإستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة أبرام صفقة بين شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري والتي تقوم الشركة حاليا بالتفاوض عليها للوصول الى شكل للصفقة مرضى للطرفين.
اخبار البورصة المصرية
والجدير بالذكر ، أن شروط شركة أوراسكوم لإتمام الصفقة متوقف على عدة عوامل رئيسيه من بينها الحصول علىموافقه مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم اداريه ، وشروط مرضيه والتوصل الى تسويه نهائية في النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير هيكل الملكية.
وسوف تقوم شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة بالعمل على استيفاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة فى حالة
الوصول الى إتفاق مرضى للطرفين ، حيث أن مرحلة تفاوض مازالت مستمرة
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